Caccia agli ultimi regali di Natale a Palermo, ricercati gli oggetti artigianali fatti a mano

Piccoli ed economici, ma i regali sotto l’albero di Natale non possono mancare. Continua lo shopping natalizio per le vie del centro e nei centri commerciali a Palermo. Si pensa agli affetti più cari. Capi di abbigliamento e accessori tecnologici per gli adulti, giocattoli per i bambini e libri per adulti.

Ricercati anche oggetti artigianali fatti a mano e regali personalizzati con il nome di chi lo riceverà. Si punta al risparmio ma alla tradizione dello scambio dei regali nessuno vuole rinunciare. I bambini al primo posto su tutti perché Babbo Natale, anche in un momento difficile come quello che si sta attraversando, tra Covid e guerre nel mondo, arriverà anche quest’anno con il suo sacco pieno di regali per far sorridere i più piccoli.

