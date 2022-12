Danza e solidarietà a Palermo, l'assessore Pennino: "Più fondi per le attività dei ragazzi autistici"

Ballo e solidarietà. Gli allievi di oltre 50 scuole di danza hanno riempito il PalaOreto di Palermo per una manifestazione a sostegno dei bambini autistici.

La quinta edizione di Natale in danza è stata organizzata dal maestro Giuseppe Di Michele e circa 20 associazioni ed enti che si occupano di autismo e disabilità, coordinate dall’associazione ParlAutismo. Inclusione e condivisione gli obiettivi di un evento che ha promosso l'attività delle associazioni, attraverso uno specifico spazio, e consentito la vendita di gadget e oggetti vari realizzati dai ragazzi. I fondi raccolti, infatti, saranno un contributo per i servizi rivolti alle persone con autismo.

"Sono qui nelle vesti di assessore comunale - spiega Rosi Pennino che ha la delega alle Attività sociali - dopo essere stata presidente dell'associazione ParlAutismo. Questo è il frutto di un patto di solidarietà lungo 5 anni che ha messo insieme scuole di danza e associazioni che a vario titolo si occupano di autismo. È un momento che guarda alla possibilità di realizzare concretamente attività per i nostri ragazzzi all'interno dei contenitori di vita reale. Danza, sport e tempo libero vanno potenziati mettendo a sistema i fondi per il sociale per realizzare spazi di vita reale per i ragazzi con autismo e le loro famiglie".

Nel video di Benedetto Frontini le interviste all'assessore Rosi Pennino, a Mirko e alla maestra Giulietta, a Giuseppe Di Michele organizzatore dell'evento, ad Anna mamma di due fratelli autistici e a Giorgia Dalia terapista.

© Riproduzione riservata