Panormus, tappa a Mondello e Sferracavallo: giochi e laboratori per bambini e ragazzi

Canti di origine africana, laboratori di pittura, musica e racconti. Parte così il secondo appuntamento della XXVI edizione di Panormus, la manifestazione che da anni coinvolge scuole ed istituti nella valorizzazione degli spazi cittadini a Palermo.

"Vivere la città al ritmo del suo mare” è il tema di quest'anno. In una splendida giornata di sole, bambini e ragazzi si sono prodigati nelle diverse attività tra Mondello e Sferracavallo. Coinvolti sei istituti: l'asilo nido Francesca Morvillo, l'asilo nido Peter Pan, la scuola dell’infanzia Libere Arti, l'istituto Minutoli, la scuola media Borgese-XXVII Maggio e l'alberghiero Cascino.

L’appuntamento successivo sarà quello del 7 maggio sulla spiaggia dell’Arenella nel quale verranno coinvolti oltre 23 istituti.

Oltre a bambini e adolescenti dalle scuole dell’infanzia alle superiori di Palermo, i nuovi protagonisti di questa esperienza sono i più piccoli, della fascia di età da 0 a 6 anni. Il tema di questa edizione è “Panormus: vivere la città al ritmo del suo mare”.

Al centro del progetto c’è il mare al quale Palermo è legata da un millenario rapporto per la sua posizione geografica, ma che solo da qualche anno si sta riscoprendo attraverso un processo di rigenerazione della costa. Un mare che torna decisivo nella vita urbana, emblema di Mediterraneità, anima babelica di una città aperta alla coesistenza delle differenze culturali e linguistiche.

L’altro punto cardine di Panormus è legato all’esperienza artistica, vissuta da bambini e bambine soprattutto come opportunità d’azione e di gioco. E in particolare la musica, voce dell’anima, con il suo linguaggio universale, capace di costruire ponti per l’incontro dell’altro.

