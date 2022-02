Festa Pokémon a Palermo: folla di collezionisti, appassionati e bambini in via Roma

Poste Italiane ha celebrato oggi a Palermo il Pokémon Day, per festeggiare il popolare media franchise nato in Giappone.

L’evento atteso dagli appassionati del settore ospitato alle Poste Centrali di via Roma, dove è stata presentata la nuova cartella filatelica Pokémon Palermo. L’evento ha radunato collezionisti, appassionati e bambini, che “ancora una volta – ha detto la referente centrale, Roberta Sarrantonio - si sono dimostrati attratti e incuriositi dal mondo filatelico, soprattutto in un’occasione come questa dove la grande popolarità del tema coinvolge grandi e piccoli”.

La presentazione è avvenuta contemporaneamente a quelle di Venezia, Bologna e Torino. Sarà così possibile completare la collezione iniziata l’anno scorso con le cartelle di Firenze, Milano, Napoli e Roma. Sempre nella sede di via Roma è stato anche possibile apporre un annullo speciale “Anime Collection” su una cartolina realizzata per l’occasione.

Con la cartella filatelica Pokémon Palermo Poste ha anche celebrato la città e il suo percorso arabo normanno patrimonio Unesco. Al suo interno infatti sono presenti due Postalcard affrancate con il francobollo della serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” serie turistica dedicata proprio a Palermo, emesso il 30 giugno 2021, che ritraggono la Cattedrale e i Quattro Canti, luoghi simbolo della città.

