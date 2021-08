Madonie terra di centenari: "Il segreto? Vita in famiglia e buon cibo"

Nei paesi delle Madonie ci sono molti più centenari rispetto alle altre regioni d’Italia.

A condurre questo studio un gruppo di ricercatori dell’università di Palermo guidati dal professore Silvio Buscemi.

Lo studio degli stili di vita in questo particolare gruppo di popolazione, con particolare riferimento alle abitudini alimentari, alle caratteristiche nutrizionali, metaboliche e cardiovascolari è di grande interesse per la comprensione dei processi di longevità/invecchiamento e per numerose patologie in ambito metabolico e cardiovascolare.

“Abbiamo conosciuto molti centenari – dichiara il professore Buscemi – e siamo arrivati alla conclusione che in questi territori ci sono molti più centenari di almeno tre volte rispetto alle altre aree italiane. Diciamo che è una bella zona geografica. Segreto? Credo che ce ne siano diversi, sicuramente tutta questa gente che vive oltre i 100 anni è dotata di un buon patrimonio genetico. Un altro aspetto importante che abbiamo rilevato è quello demografico ma anche socio/sanitario, tutte componenti che insieme ad una buona qualità di vita e ad una corretta alimentazione hanno permesso di vivere così a lungo. Devo aggiungere che sono tutti in discrete condizioni e che quindi auguriamo loro di vivere ancora molto a lungo. Ci sono state anche storie belle che sono venute fuori e devo aggiungere che in molti non hanno avuto una vita facile, anzi spesso è successo il contrario”.

© Riproduzione riservata