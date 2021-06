Riparte Temptation Island, in gara anche una coppia di Palermo: chi sono Federico e Floriana

Il 30 giugno riparte Temptation Island. In onda in prima serata su Canale 5, il reality show delle coppie sarà nuovamente condotto da Filippo Bisciglia. Un vero e proprio "viaggio dei sentimenti" che metterà a dura prova il rapporto di sei coppie.

Divisi all'inizio del programma, uomini e donne saranno chiamati a resistere alle tentazioni dei single presenti nei villagi.

Fra le coppie di quest'anno anche una di Palermo composta da Floriana, 21 anni, e Federico, 34 anni. I due stanno insieme da un paio di anni, e hanno deciso di mettersi in gioco perchè a detta di Floriana, lui avrebbe smesso di corteggiarla. "Sembra quasi che mi dia per scontata, - ha spiegato Floriana - voglio capire se Federico sta con me perchè mi ama, o solo per abitudine".

"Io quando ho delle certezze - ha replicato Federico - non faccio più quello che facevo prima. Penso ormai è mia, quindi non me la toglie più nessuno. Affronterò questa esperienza al 100%. Succeda quel che succeda".

Le altre coppie che parteciperanno sono: Jessica e Alessandro, insieme da 7 anni ma da poco conviventi. E ancora, Manuela e Stefano. I due stanno provando a ripartire dopo il tradimento di lei: "Dopo il tradimento, sono tornata a vivere da sola e ricrearmi la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me", ha detto Manuela.

Ci saranno poi Claudia e Ste, fidanzati da oltre 4 anni, Valentina e Tommaso, fidanzati da un anno e sette mesi. Infine, Natascia e Alessio fidanzati da oltre due anni, e ora anche conviventi.

