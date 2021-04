Volontari col reddito di cittadinanza puliscono piazze e strade di Palermo - Il video

Basta volerlo. È il nome dell’associazione e il motto dei percettori del reddito di cittadinanza che dal 2019 scendono per i quartieri di Palermo per rendersi utili.

Spazzano le strade, tagliano le erbacce, fanno segnalazioni alla Rap di rifiuti ingombranti abbandonati, ma anche operano servizi di anti assembramento di fronte le scuole, organizzano campagne di sensibilizzazione e distribuiscono insieme alla Caritas i viveri alle famiglie bisognose.

“Vogliono dimostrare che possono fare qualcosa per la propria città - dichiara il presidente dell’associazione Davide Grasso - e il miglior traguardo finora raggiunto è stato l’affidamento da parte del Comune di Palermo della villa di piazza Camporeale”.

Spesso la pulizia viene fatta intorno alle scuole, affinché i bambini non vengano a contatto con la spazzatura. È, per esempio, ciò capita agli alunni dell’istituto comprensivo Manzoni Impastato nel quartiere Noce: attorniato da rifiuti, nonostante i divieti di abbandono, e da zone non asfaltate sommerse da pozzanghere.

“Una soddisfazione - la definisce Toni Guarino, capogruppo dell’associazione - vedere le famiglie portare i figli a scuola e trovare la zona più pulita”. Il desiderio dei 50 volontari di mettersi in gioco nasce dalla voglia di contraccambiare il sostegno della comunità: “i cittadini pagano le tasse, facendoci percepire il reddito - spiega Pasquale D’Amato, volontario - e noi rispondiamo con dei servizi di pubblica utilità. Magari il cittadino scendendo da casa non trova più la spazzatura alta 50 centimetri, ma una strada pulita: questo migliora la giornata”.

Certo è che gli interventi sono numerosi e massicci, perché c’è sempre bisogno di salvare i quartieri dalla spazzatura. Un problema, secondo il presidente di Basta Volerlo, che sì parte dall’inciviltà di alcuni, ma che è permessa dall’assenza di controlli. In via Crociferi, infatti, a pochi metri dall’ingresso della scuola, una vera e propria discarica, con tanto di frigoriferi, vetri rotti e materassi, occupa tutto il marciapiede.

