Arriva "Sahara", il nuovo singolo del palermitano Mavì: canto il mio yin e yang

Esce domani in radio e negli store digitali "Sahara", il singolo d'esordio del giovane e talentuoso artista palermitano Giuseppe Panza in arte Mavì.

"Sahara esprime l'accettazione della mia parte artistica che ha sempre tentato di fondersi con la mia parte umana, formando quello che per me è il processo di creazione musicale fondato sull'equilibrio di controparti, seguendo per certi versi il concetto filosofico dello yin e lo yang; in questo caso lo yang è rappresentato da Giuseppe (ovvero me stesso) e lo yin da Mavì. Il brano raggiunge il suo punto critico nel momento in cui la battaglia interiore innescata tra Giuseppe e il suo demone artistico si placa rassegnandosi alla concretezza, rappresentata dallo scorrere del tempo. La rassegnazione si trasforma poi in consapevolezza che infine rende l'idea materia e quindi opera musicale".

