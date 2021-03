Da ostetrica a pizzaiola, la storia di Angela da Bagheria: "Lo faccio anche per mio padre che non c'è più"

Dalla pizzeria all'università e ritorno. Angela Mineo racconta con il suo sorriso una storia di famiglia, di lavoro e di passione che l'hanno portata dalla carriera di ostetrica alla pizzeria fondata da suo padre 30 anni fa.

Una serie di "segni" li chiama Angela, 32 anni e un amore per lieviti e farine nel Dna, che l'hanno fatta tornare sui suoi passi. Certo, la facoltà di Ostetricia non è una passeggiata e la giovane donna di Bagheria aveva già alcune proposte di lavoro. Poi la scelta: “È stato destino - racconta - e in fondo la pizzeria nella mia vita c’è sempre stata. Lavoravo nei fine settimana, quando frequentavo l’università, davo una mano ai miei genitori tutte le volte che potevo”.

Durante la pandemia Angela ha perso papà Salvatore: “Adesso che non c’è più cerchiamo di portare avanti questo lavoro - dice -. È giusto per mio padre, che ha lavorato tanto, che teneva alla nostra attività. Mi piace pensare che quando impasto c’è lui con me”.

E oggi portare avanti Mineo’s, la sorella gemella delle pizzerie - con lo stesso nome - che si trovano dall’altro lato dell’oceano, a Pittsburgh e a Grand Rapids, significa non perdere il legame con Salvatore, tenere vivi tutti i suoi insegnamenti: “Bisogna accarezzare la pasta, averne cura, non avere fretta, ecco cosa mi ha insegnato mio padre, che era un uomo di molta pazienza - racconta Angela - sono felicissima di fare quello che faccio solo per lui”.

