Supereroi acrobatici negli ospedali Civico e Di Cristina di Palermo per regalare un sorriso ai bimbi ricoverati

Una giornata speciale per i piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale dei Bambini "Di Cristina" e dell'Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Civile di Palermo. A fare loro una sorpresa, con due spettacolari calate dai tetti dei rispettivi reparti, sono stati i loro super eroi preferiti: Iron Man, Hulk, Capitan America e Spiderman, capitanati da Capitan Marvel, al secolo Anna Marras, presidente dell'associazione SEA, Super Eroi Acrobatici, che da ormai 5 anni si impegna a portare gioia e sorrisi a tutti i bambini ricoverati nei principali ospedali italiani.

"Oggi, ancor più che in passato, la possibilità di donare un sorriso ai bambini ricoverati è per noi fonte di gioia infinita - commenta Anna Marras, presidente di SEA Super Eroi Acrobatici - La pandemia che ha travolto il pianeta ha reso ancor più difficile la vita per i bambini e in particolare per quelli ammalati e impegnati in un percorso di cura di lungo termine. Pensando al loro coraggio e alla loro voglia di vivere, anche noi della SEA ci sentiamo incoraggiati a non arrenderci mai. Perché il dono più grande non lo facciamo noi a questi bambini, ma sono loro, con il loro esempio a riempirci il cuore di speranza e felicità".

