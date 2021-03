Universitari a Palermo tornano in aula, Micari: "Importante segnale di ripartenza"

Oggi molti studenti universitari di Palermo sono tornati finalmente in aula.

Un segnale di ripartenza come ha detto anche il rettore Fabrizio Micari. “La DAD è importante ma assistere alle lezioni è tutta un’altra cosa – racconta una studentessa – non ho avuto paura in questo anno pandemico, sono stata ben supportata anche da professori e colleghi”.

“Non pensavamo un anno fa che potesse succedere tutto questo, pensavamo che la situazione era grave ma non fino a questo punto”. Oggi un apparente ritorno alla normalità anche per alcuni studenti, ma la strada è ancora in salita.

Le interviste nel video di Marco Gullà.

