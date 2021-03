Palermo, in centinaia al presidio di "Non una di meno"

Anche a Palermo la giornata di mobilitazione nazionale indetta da Non una di Meno in occasione dello sciopero generale dell'8 marzo. In piazza Verdi, dichiarata per l'occasione dal movimento "zona fucsia", giochi a tema, performance, distribuzione di profilattici e panuelos fucsia per segnare il distanziamento sociale.

"La pandemia e il lockdown hanno messo in evidenza una violenza di genere sistemica e pervasiva - dicono gli organizzatori -. Non basta affrontare l'emergenza, è necessario un cambiamento sociale e culturale che trasformi la società in cui viviamo".

