Palermo ricorda suor Anna Sciascia, simbolo della Kalsa: affissa targa in sua memoria

Ricorre il trigesimo della morte di suor Anna Eusebia Sciascia, “la suora della Kalsa”, amata dal quartiere e celebrata oggi con l’affissione di una targa in sua memoria in via santa Teresa a Palermo.

Qui, dove ha sede l’istituto Artigianelle, la suora ha dedicato la sua vita al prossimo, distinguendosi per notevoli opere di carità e di amore.

“È stata un punto di riferimento per il nostro quartiere, per tanti anni ha formato intere generazioni - ha detto infatti Don Giuseppe Di Giovanni, parroco della Kalsa - l’istituto delle Artigianelle grazie a lei è stato una scuola di vita e di cultura, una casa religiosa aperta a tutte le necessità del quartiere. Vogliamo che il suo sorriso continui a trasformare la Kalsa, abbiamo bisogno di testimonianze vive come quella di suor Eusebia, capaci di trasmettere i valori della vita”.

Nella piazza si sono quindi raccolti gli abitanti della zona per assistere all’inaugurazione della targa, mentre volontari percettori del reddito di cittadinanza e i componenti dell’associazione Booq hanno ripulito il giardino delle Artigianelle tanto caro alla suora.

“Abbiamo voluto dedicare questa targa per ricordare che i suoi 60 anni di attività di amore e carità devono restare indelebili - ha dichiarato poi il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - il suo dolcissimo sorriso, le sue parole, le preghiere di conforto, il suo amore e modo di accogliere i bambini resteranno impressi nei nostri cuori: evviva suor Eusebia”.

