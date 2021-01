Befana drive a Palermo, doni e dolcetti dall'Onlus Life and Life

Befana drive. Un’iniziativa significativa e lodevole organizzata dalla Onlus Life and Life e che ha permesso a tanti bambini della prima, seconda e terza circoscrizione di Palermo, di ricevere doni e dolcetti in vista dell’Epifania.

“Quest’anno le befane sono un po’ speciali - dice Francesca Giustino dell’associazione Life and Life – per le varie restrizioni che ci sono e per fronteggiare il virus, abbiamo deciso di organizzare un befana drive, quindi si arriva in auto e senza scendere dalla vettura si può prendere la calza con giocattoli e dolci vari. Un modo per far sorridere questi bambini”. L’associazione Life and Life infatti si occupa di sostenere – sia economicamente che psicologicamente - tante famiglie disagiate di Palermo.

“Un grazie speciale va all’Associazione ‘Un Mondo che Vorrei’ che ha supportato l’iniziativa mettendo anche a disposizione i propri spazi per il Befana Drive – sottolinea Denise Vincenti – una giornata speciale che spero possa avere regalato sorrisi ai piccoli e alle loro famiglie”.

