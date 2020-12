Santa Lucia, a Palermo arancina-day in tempo di Covid: gusti nuovi e tante prenotazioni

Il giorno di Santa Lucia è alle porte, e i bar, le rosticcerie e i panifici di Palermo si preparano per il grande evento.

Al bar Sampolo numerosissime le prenotazioni. “Ci destreggeremo tra delivery, ordini da gestire al bar e turno fisico”, dice infatti il titolare Enrico Gambino, che conferma i numeri dello scorso anno, nonostante la pandemia: circa 9 mila arancine sono state preparate nell’apposito laboratorio situato di fronte il bar e saranno pronte per domani. “L’arancina gourmet è il nostro cavallo di battaglia, ma vendiamo anche le classiche alla carne e al burro, e quelle dolci. L’evento di Santa Lucia è un appuntamento che non possiamo mancare, non lo so se esiste al mondo un evento del genere che vuole che tutte le persone nello stesso giorno mangino la stessa cosa”, conclude.

Anche nei 5 bar di Salvo Albicocco i preparativi si fanno in grande, “abbiamo tutto quasi pronto” dice la titolare Vanessa Albicocco, “proponiamo oltre alle classiche arancine delle specialità con il salmone e mozzarella di bufala, con il pistacchio e il cioccolato, ma anche panelle, cuccìa, gateau”. “Quest’anno Santa Lucia sarà come sempre”, dice ancora Albicocco, “la gente ha voglia di normalità”.

Nella piazza di Mondello invece al panificio Spigoloso il numero di arancine preparate rispetto all’anno passato si è ridotto, ma non si rinuncia alla tradizione. “Abbiamo ricevuto diverse prenotazioni da clienti affezionati, effettueremo il delivery, ma la vendita si svolgerà anche al panificio, e per per evitare assembramenti l’ingresso sarà consentito a sole tre persone alla volta”, dice la titolare Marika Raccampo.

Anche Panèra a causa del covid prenderà le dovute precauzioni per gestire l’afflusso di domenica mattina: la titolare Rossella Gioè insieme al suo staff ha organizzato un servizio di vigilanza alla porta per regolare gli ingressi. Inoltre 2 responsabili si occuperanno della consegna delle arancine ordinate, il tutto garantendo la massima sicurezza.

© Riproduzione riservata