Palermo, creatività e originalità al tempo della Dad: il video di una classe del Vittorio Emanuele II

"Anche se la Dad non è scuola si può sempre dare spazio alla fantasia e all'originalità" ed è così che Marina Buttari, docente della terza B del Vittorio Emanuele II, ha deciso di creare una challenge ghost personalizzata.

"Ci siamo travestiti da personaggi antichi e moderni - ha raccontato l'insegnante -, eroi ed eroine da Teseo a santa Rosalia, da Beatrice alle dottoresse in corsia, dal clown alla medusa. E io ho interpretato la Pizia la sacerdotessa di Apollo".

"Siamo in tempi tristi ma non dobbiamo mai smettere di sorridere e di reinventarci", afferma. "Si è trattato di un momento bello e originale vissuto con i miei alunni prima di fare la lezione regolare in Dad. Il tema è creatività e originalità al tempo della scuola a distanza".

