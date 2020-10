Palermo Plastic Free, oltre 140 volontari per ripulire la spiaggia di Sferracavallo

Si è svolto oggi il terzo evento organizzato da Plastic Free che ha radunato lungo la spiaggia di Sferracavallo oltre 140 volontari per la raccolta dei rifiuti abbandonati.

“Siamo partiti con 8 volontari - durante il primo evento il 6 settembre -“, racconta Dario Scalia, referente a Palermo di Plastic Free, “al porticciolo Sant’ Erasmo eravamo circa 80 - il 27 settembre -, e oggi siamo circa 148: stiamo raggiungendo numeri molto significativi”.

La raccolta avviene in tutta sicurezza, c’è l’obbligo di indossare la mascherina, di tenere la distanza interpersonale e il folto gruppo è stato diviso in tre parti lungo la costa per evitare assembramenti.

“L’obiettivo oltre a quello di ripulire la spiaggia è quello di sensibilizzare il cittadino all’ambiente che ci circonda, cosa che avviene anche attraverso la comunicazione sui social. La città deve essere mantenuta e salvaguardata”, dice ancora Scalia, e i volontari, di tutte le età, si aggregano spontaneamente, perché “è così che deve avvenire. Nessuno è obbligato, soprattutto nessuno è obbligato ad associarsi a Plastic Free”.

Durante la raccolta si reperiscono plastica, carta, ma anche rifiuti di altro genere come cime di navi, cavi dell’elettricità sguainati, rifiuti ingombranti - come pezzi di barche, cuscini e altri oggetti arrivati dal mare - che vengono rigorosamente smistati e differenziati.

“Stiamo raccogliendo davvero tanti rifiuti”, racconta Ruggero, volontario. Infatti al termine dell’evento sono circa 20 i sacchi riempiti con vetro, altrettanti quelli contenenti la carta e intorno a 40 i sacchi con rifiuti plastici. “Qualunque azione di volontariato non può che far bene all’animo e può servire alle persone per aumentare la loro consapevolezza verso il problema dei rifiuti, che secondo me è una piaga della nostra società”, dice inoltre Ruggero, che aggiunge: “Cerchiamo sempre altri volontari, si è benvenuti a partecipare ai nostri eventi”.

Video di Virginia Cataldi

© Riproduzione riservata