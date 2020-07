Per la prima domenica di luglio, la spiaggia di Mondello è affollata. Fatta eccezione per i lidi privati, sulla battigia e nelle spiagge libere è difficile mantenere le distanze di sicurezza, ma “il mare è bellissimo”, “si vuole tornare alla normalità”, dice qualcuno, e poi, per molte famiglie i prezzi offerti dai lidi non sono sostenibili: “Per un nucleo di quattro persone si spende circa 50 euro e non ci sono valide alternative”, dice uno dei bagnanti.

