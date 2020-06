Mondello, i palermitani preferiscono la spiaggia libera: "I lidi? L'ombrellone lo porto da casa"

"Ho scelto la spiaggia libera, perchè sono disoccupato. E poi fa piacere stare sul lungomare". I palermitani non hanno dubbi e preferiscono di gran lunga la spiaggia libera di Mondello.

"La spiaggia è il posto migliore dove poter leggere, Mondello è stupenda. Peccato per le restrizioni a cui dobbiamo sottostare. Preferisco la spiaggia libera", dice un altro bagnante.

Per qualcuno la presenza dei lidi è superflua e se ne potrebbe fare a meno. "La spiaggia libera è molto più bella del lido, se uno vuole si prende un ombrellone da casa e lo monta". E infine il parere di una signora che approfitta del weekend per rilassarsi al mare: "I lidi dovrebbero stare chiusi, non tutti possiamo permetterci il pagamento di sdraio e ombrelloni".

Video di Marcella Chirchio

