Il messaggio in musica degli alunni di Piana degli Albanesi: il video di "Andrà tutto bene"

Gli alunni della scuola Skanderbeg di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, riuniti virtualmente in un unico video per lanciare il loro messaggio di speranza: "Andrà tutto bene".

A fare da sottofondo l'ultimo singolo di Elisa con Tommaso Paradiso, scritto proprio in piena emergenza Coronavirus, dal titolo appunto "Andrà tutto bene".

"Abbiamo voluto raccogliere tutti i disegni realizzati dagli alunni delle classi quarte, con la collaborazione delle mamme - ha spiegato la maestra Francesca Guadalupi - in questo periodo difficile e di emergenza sociale".

