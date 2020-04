Musica contro il coronavirus, tre palermitani cantano sulle note di Ennio Morricone

"In un periodo in cui stiamo patendo particolarmente la distanza da ciò che ci è più caro, abbiamo deciso di eseguire questa canzone, con un pensiero riservato a coloro che non possono stare vicini in questo momento, a tutti coloro che si stanno privando del loro tempo per donarlo a chi ne ha bisogno, e a tutti coloro che non ce l’hanno fatta lasciando soltanto una grande mancanza". Questo il messaggio di speranza di tre ragazzi palermitani che hanno girato un video musicale direttamente dalle loro abitazioni, postandolo poi sui social.

Protagonisti del video tre musicisti: Salvatore Taiello, residente a Nizza, Roberta Lacca, e Francesco Valenti, entrambi residenti a Palermo.

