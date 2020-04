Bimbo compie 6 anni e il suo discorso diventa virale: "Oh, ma non sembro Giuseppe Conte?"

"Oh, ma non sembro Giuseppe Conte?". Così esordisce il piccolo Massimiliano, bimbo di Palermo, che ha organizzato una festicciola su Skype per i suoi 6 anni. Un compleanno a dir poco alternativo e al di sotto delle aspettative di ogni bimbo, ma che il piccolo Massimiliano è riuscito a rendere speciale.

"Spero che sia l'unica vesta virtuale della mia vita - dice leggendo il discorso preparato dalla mamma - perchè una vita senza baci e regali non si può sopportare. Mi godo quello che ho, tutti voi qui davanti per festeggiare i miei sei anni. Distanti oggi per riabbracciarci più forti domani", conclude imitando il premier Conte.

