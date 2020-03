Fratellanza contro il coronavirus, gli ex alunni del Vittorio Emanuele II di Palermo recitano Elli Michler

Da Milano, da Bergamo o da Varese ma anche da Parigi, da Londra, da Salisburgo e dalla Finlandia per poi tornare a Palermo. Si sono riuniti, seppur virtualmente e con sessantacinque video raccolti in giro per il mondo, alcuni degli ex alunni che, dal 1994 al 2019, hanno frequentato e si sono diplomati al liceo classico Vittorio Emanuele II.

“You Are Not Alone” (Non sei solo) di Michael Jackson, arrangiato dal pianista e compositore Davide Campione - anche lui ex vittorino - è il brano che accompagna la lettura di “Ti auguro tempo”, una poesia scritta da Elli Michler scelta come inno alla positività e alla solidarietà.

Ed è proprio un messaggio di unione e di fratellanza, quello che ha ispirato il progetto ideato da Marina Buttari, docente di latino e greco del corso B, e che tutti loro, adesso giovani professionisti, hanno accolto con gioia e con orgoglio.

“In un momento così difficile – racconta la docente -, dobbiamo essere uniti e guardare con speranza al bene comune. La malattia, come la morte, non guarda né colore della pelle né nazionalità. Rimanere più vicini, anche se idealmente, può aiutarci a sentirci sicuramente meno soli e a credere che ‘andrà tutto bene’”.

Il video, che inizia accennando appena le note di “What a wonderful world”, si conclude con l’ultima foto in cui, tutti insieme, sono stati ritratti i diplomandi del 2020 “affinché sia di auspicio a un ritorno alla ‘normalità’ e – conclude – ad un futuro, prossimo, migliore”.

“TI AUGURO TEMPO" – ELLI MICHLER

Non ti auguro un dono qualsiasi.

Ti auguro soltanto quello che i più non hanno:

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere,

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per poter essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo.

Ti auguro tempo che te ne resti

per stupirti e per fidarti,

e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per toccare le stelle,

e tempo per crescere, ovvero per maturare.

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.

non ha senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni giorno, ogni ora con gioia.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di: avere tempo per la vita!

