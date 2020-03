Si canta e si balla dai balconi di Misilmeri, in onore a San Giuseppe e per ingannare il tempo che passa. I residenti reagiscono così all'emergenza coronavirus, tutti affacciati dal balcone per intonare una canzone. Stavolta è il turno di "Felicità" di Al Bano e Romina.

Video di Valentino Sucato

