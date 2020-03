Coronavirus, i palermitani costretti in casa: il video di una lettrice per sdrammatizzare

Costretti a stare in casa ma col sorriso. Caterina Pappalardo, una lettrice palermitana del sito www.gds.it, ha pensato bene di girare un video per sdrammatizzare questo periodo difficile, dovuto all'emergenza Coronavirus, ridendo delle abitudini in casa dei palermitani.

C'è chi passa il tempo contando le mattonelle di casa, chi si pone il problema delle sfince di San Giuseppe che quest'anno non pensa di poterne mangiare, e anche chi ha trovato il modo per sconfiggere il virus con un'arma "potentissima": la suocera.

Il video è stato mandato dalla Pappalardo all'indirizzo di posta elettronica redazioneweb@gds.it nell'ambito dell'iniziativa aperta a tutti i lettori invitati ad inviare le loro foto e i loro video sulla vita al tempo del Coronavirus.

