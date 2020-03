"Va' pensiero" contro la paura del coronavirus: il flash mob a Palermo

Un inno alla vita, al guardare al futuro più uniti e forti per superare insieme un momento di grande difficoltà. È questo il messaggio che, da via del Bersagliere a Palermo, la cantante lirica Valentina Di Franco, vestita con i colori della bandiera italiana, ha voluto inviare intonando, con la sua bellissima voce, forse il brano più noto e conosciuto dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi: "Va' pensiero".

Il secondo inno di un'Italia unita, al di là della sofferenza, come sta dimostrando in questi giorni durante i quali, nonostante l'isolamento e la lontananza ci si scopre più vicini che mai per dire insieme che "Andrà tutto bene".

