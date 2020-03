Mantenere la distanza di un metro è una delle misure adottate contro il rischio contagio da Coronavirus. Lo sa bene questa coppia che, ieri a Mondello, ha pensato bene di passeggiare in riva al mare col metro in mano per essere sicuri di mantenere la giusta distanza.

Muniti anche di mascherina, i due anziani hanno preso ogni precauzione per una passeggiata in tutta sicurezza.

