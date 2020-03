Coronavirus, docenti a Palermo fanno lezioni a distanza: "È la nostra risposta ai genitori"

In piena emergenza Coronavirus, e nonostante le scuole chiuse, non si fermano le lezioni a distanza per gli studenti di Palermo.

ll nuovo metodo di insegnamento, reso necessario per garantire agli studenti a casa una continuità negli studi, è partito anche all'istituto Di Rudinì Villa Mamiani a Palermo.

"Ci siamo dovuti attrezzare e abbiamo lavorato senza sosta per rendere disponibili la piattaforma che ci permette di fare queste lezioni a distanza".

E ancora: "Possiamo così dare una risposta ai genitori, che si ritrovano i figli in casa. Questo metodo di insegnamento non può ovviamente sostituire quello tradizionale, ma purtroppo al momento serve per fronteggiare una situazione che nemmeno noi sappiamo come si evolverà".

