Expocook a Palermo, un manifesto della nuova cucina

Si è conclusa ieri la nota manifestazione Expocook presso i locali della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Grandi numeri e tantissime presenze. Tra gli ospiti principali della manifestazione c’era anche lo chef Giuseppe Giuliano, noto per i suoi menu’ monocromatici.

Si tratta di un nuovo modo di fare cucina sul quale il maestro lavora da anni, che prevede che ogni piatto, o addirittura un intero menù, possa essere abbinabile ad un colore declinato in molteplici varietà cromatiche chiaro scure che si trasformano in un “buon ricordo”. Un effetto sorprendente e seducente in grado di soddisfare tutte le attività sensoriali del cliente. Ecco nel video l’intervista allo chef Giuliano.

