San Valentino in giro per Palermo, l'augurio: "Che i single possano trovare l'amore"

San Valentino è arrivato e anche quest'anno è un tripudio di cuori e rose rosse. In giro per la città, ecco come hanno deciso di trascorrere questa giornata i palermitani: "Andremo a cena fuori e poi faremo una passeggiata", e ancora "Oggi è un giorno come tanti, la cosa importante è stare insieme e festeggiare San Valentino ogni giorno".

Infine, un appello a tutti gli innamorati, "Che tutte le coppie siano felici", senza dimenticare i single "affinchè possano trovare l'amore".

Video di Marco Gullà.

© Riproduzione riservata