Giornata fortunata per un palermitano che questa mattina ha vinto 500 mila euro con un "Gratta e vinci". "È la nostra quarta vincita - dice Anna Giunta, titolare della tabaccheria "Non solo Tabacco" in via Marchese di Villabianca - Per noi è una grande emozione, così come per il nostro cliente fortunato, che noi conoscevamo già. Mi ha chiesto di prendergli un biglietto vincente ed ecco fatto".

Il servizio di Marcella Chirchio

