Murales colora una strada del Cep a Palermo, l'opera dell'artista Romagnoli

Inaugurato al passaggio Rossi Mariano di Palermo, nei pressi di via Centorbe al Cep il murales dell'artista internazionale Yuri Romagnoli, dal titolo "Risveglia la città".

Il murales è stato realizzato a decoro delle strade della zona.

Un'opera che rientra nel progetto di riqualificazione urbana finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e dalla SIAE, realizzato dall'istituto comprensivo Giuliana Saladino, dall'associazione Sguardi Urbani, dal centro commerciale La Torre e dall'Accademia di belle arti di Palermo.

Il murales è stato pensato come legame fra la scuola e il quartiere.

Yuri Romagnoli in arte Hopnn ha iniziato con i graffiti nel '96 per poi scoprire il muralismo ed appassionarsi a questa ricerca pittorica.

Ha dipinto in varie città italiane ed ha partecipato a festival di urban art in Italia e in Europa.

A Parigi ha esposto in diverse collettive, alla galleria Le cabinet d'amateur, è stato invitato all'importante evento internazionale Tour 13 e dipinto e incollato i suoi poster sulle sponde della Senna durante l’altrettanto prestigiosa manifestazione Berge street.

Parallelamente alla sua attività artistica è da sempre impegnato nella promozione dell'arte urbana nelle scuole. Attraverso workshop e laboratori partecipati per la realizzazione di murales sulle pareti interne ed esterne delle scuole.

Dal 2017 é impegnato nel progetto “graffiti per pranzo” con il quale si propone di scrivere ed illustrare un libro che si basa sul baratto tra un suo murales e una ricetta tipica locale.

Il video di Marco Gullà.

