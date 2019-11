"Se non mi prendono ci perdono loro": a Palermo i provini per il Grande Fratello Vip

Un attore-regista, un tatuatore, ma anche aspiranti personaggi televisivi, studenti o semplici appassionati del Grande Fratello. Sono alcuni dei giovani che questa mattina hanno partecipato alle selezioni per il Grande Fratello Vip, al Conca d'oro di Palermo.

"La popolazione, il pubblico che mi segue mi ha proposto di partecipare ai provini del Grande Fratello Vip", racconta Angelo Faraci, che racconta di essere un attore-regista impegnato in una sua fiction siciliana "Ciò che non ti ho detto". "Se non mi prendono, mi dispiace per loro perché si perdono un personaggio folle".

"Partecipo al Grande Fratello per fare confusione e audience.Mi piace stare al centro dell'attenzione. Porto allegria alla gente", dice Agostino La Franca, tatuatore.

I provini del concorso “Vip per una sera”, che si stanno svolgendo in diverse città italiane, selezioneranno un vincitore che avrà come premio quello di entrare nella casa più osservata d’Italia per una sera e cenare in compagnia dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nel video anche l'intervista a Giada Antonelli, project manager di EndemolShine Italy.

