"Agorà degli abitanti della Terra", incontro a Palermo su ambiente e convivenza

Presentato oggi a Palermo l’evento “Agorà degli abitanti della Terra”, in programma a Palermo venerdì e sabato a Palazzo Sant’Elia.

Presenti Fabio Giambrone, vice sindaco del Comune di Palermo, Guido Barbera, presidente di “Solidarietà e Cooperazione CIPSI”, coordinamento di 37 organizzazioni di solidarietà e cooperazione internazionale, in rappresentanza degli organizzatori nazionali e Giuseppe Labita, presidente

dell’associazione People Help the People.

“Agorà degli Abitanti della Terra” sarà un dialogo e un confronto aperto con molti abitanti della Terra in rappresentanza di culture, razze, religioni e paesi diversi, con amministratori e abitanti siciliani, in particolare giovani e donne. I temi che verranno affrontati sono clima e ambiente, migranti e profughi, beni comuni e stili di vita, convivenza e cooperazione, economia e pace, educazione e responsabilità, comunicazione e diritti.

In programma anche un flash mob venerdì alle 18.30 a Piazza Pretoria.

In questo video, le interviste a Fabio Giambrone e a Giuseppe Labita, presidente People Help.

