Studenti-legislatori, a Palermo i disegni di legge dei giovani deputati

Presentata oggi a Palermo la “Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni”, la raccolta dei disegni di legge presentati, discussi e votati dagli studenti a sala d’Ercole nell’ambito del progetto, realizzata col contributo della Fondazione Federico II. Presenti il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, il

presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore alla Pubblica istruzione Roberto Lagalla, il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso e il direttore, facente funzioni dell’Ufficio scolastico regionale, Raffaele Zarbo.

#GiovanIstituzioni, rivolto agli alunni delle primarie e agli studenti delle quinte classi delle

superiori, di educazione alla cittadinanza, al suo avvio si era prefissato un ambizioso obiettivo: formare ed educare i cittadini di domani.

Il progetto sperimentale consisteva in un percorso didattico fatto di incontri nelle scuole sul funzionamento delle istituzioni, di lezioni sul diritto costituzionale e regionale fino alla simulazione dell’iter per l’approvazione di una legge: dalla redazione di un disegno di legge al voto in aula.

In questo video, le interviste ad Elena Pagana 5 Stelle, Patrizia Monterosso e Gianfranco Miccichè.

© Riproduzione riservata