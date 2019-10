Al Giardino Inglese si festeggiano i nonni: il video dell'iniziativa a Palermo

Insieme ai nipotini al Giardino Inglese per festeggiare la Festa dei Nonni. Per il settimo anno consecutivo il Comune di Palermo ha organizzato tante iniziative per una giornata all'insegna dello sport, dei giochi e di momenti educativi tra disegni e gare di torte.

Un momento per sottolineare l'importanza del rapporto intergenerazionale grazie al supporto di varie associazioni, tra cui anche il Centro diurno per gli anziani di piazza Pietro Micca. Le attività si sono svolte dalle 9,30 fino a tardo pomeriggio coinvolgendo grandi e piccini alla riscoperta di una nuova giovinezza.

