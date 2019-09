Presentata "Mare Fest. Vietato non toccare", la festa del mare per bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti, intitolata alla memoria di Sebastiano Tusa, in programma dal 23 al 28 settembre, nell'ambito della quinta edizione del "Villaggio Letterario".

In questo video, le interviste a Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Sebastiano Tusa, Anna Russolillo, presidente del villaggio letterario e Nando Sutera, tiflologo.

