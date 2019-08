Wifi gratis a Mondello: "Così rilanciamo la borgata"

Wifi gratuito in piazza a Mondello. "Agli inizi del 2018, quando Palermo è stata eletta Capitale italiana della Cultura - spiega Caterina Meli consigliere comunale - e in previsione di un afflusso maggiore di turisti, mi sono attivata per rilanciare Mondello e a seguito le altre borgate marinare. Ad oggi, la borgata marinara è dotata di una connessione libera utile ai turisti. Siamo al lavoro per fornire connessione anche Partanna, Valdesi, Sferracavallo, Vergine Maria, Addaura e Arenella".

