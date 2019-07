Festino, i commercianti: "Quest'anno calo degli acquisti"

A poche ore dall'inizio del corteo, che darà il via al 395esimo Festino di Santa Rosalia, la città è ancora semi deserta. Complice, probabilmente, il caldo che non ha favorito palermitani e turisti. In molti infatti decideranno di unirsi al Festino solo in serata.

Intanto ecco i primi commenti dei commercianti che hanno le loro bancarelle di prodotti tipici al Foro Italico: "Quest'anno sembra esserci un calo del 40% - sostiene uno di loro - ma è ancora presto per parlare. Magari ci rifacciamo stasera".

