Cani salvataggio, l'iniziativa nei weekend a Mondello

La ACS-Associazione Cani Salvataggio, con il patrocinio del Comune di Palermo, in collaborazione con la Capitaneria di porto-Guardia Costiera, con i circoli Roggero di Lauria, Clubino del Mare ed Albaria, per tutti i fine settimana di luglio e di agosto, darà il via al progetto “Coste sicure”, realizzato con l’ausilio di 15 Unità Cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua.

"Saranno interessati negli interventi labrador, golden retriever e meticci, una barella di salvataggio, un defribillatore e dell'ossigeno. Queto servizio ad abbreviare i tempi di soccorso grazie alle moto d'acqua, con cui si possono percorrere in pochi minuti i 10 chilometri", spiega Alessandro Montes, presidente dell'Associazione Cani Salvataggio.

L'intervista ad Alessandro Montes e Sergio Sparacio, unità cinofila di salvataggio

© Riproduzione riservata