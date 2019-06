Fiorella Mannoia a Palermo, lo scivolone sul palco del Foro Italico: "Non mi sono fatta niente"

Avrebbe potuto avere un epilogo più grave lo scivolone di Fiorella Mannoia sul palco del Foro Italico a Palermo, in occasione del concerto di Radio Italia.

Proprio mentre cantava il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere" del brano "Il senso", la cantante, scalza, è scivolata finendo per terra ma non per questo interrompendo la sua esibizione.

Una caduta fortunatamente poco preoccupante: la Mannoia si è rialzata subito continuando a cantare, rassicurando i fan di non essersi fatta nulla.

© Riproduzione riservata