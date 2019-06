"Gelato e Pizza Village" a Palermo, la Fiera del Mediterraneo si trasforma nel villaggio del gusto

Oltre tremila persone hanno partecipato ieri al "Gelato e Pizza Village" , la manifestazione organizzata da Fabio Sciortino, in corso alla Fiera del Mediterraneo, che per l'occasione si è trasformata in un villaggio gastronomico.

Oggi, alle 18, il direttore artistico Maurizio Valguarnera con Gabriele Tangari realizzeranno un gelato particolare a quattro mani, "Do it gently", con ricotta, ciliegia e rosa canina e un gelato officinale con rosa canina , gelsomino cioccolato "Ruby di Callebaut".

Alle 19 sarà il momento della premiazione con la consegna dell'Award Palermo capitale del gelato d'autore, decretato dalla giuria, composta tra gli altri, anche da uno dei gelatieri più importanti a livello mondiale, Antonio Mezzalira.

Lunedì 1 luglio invece si chiuderà con la consegna dei premi in concorso, ovvero il "Master Pizza Champion", "Pizza senza frontiere" e il "Mediterraneo Award".

Ovviamente non mancherà l'intrattenimento con spettacoli di cabaret e concerti, che saranno presentati da Roberto Marco Oddo.

Si alterneranno, sul palco allestito all'interno della fiera, i comici di Sicilia Cabaret e di Made in Sud: Toti e Totino, "I quattro gusti", "I falchi", "Zauddo", "Il mago Plip", "I respinti", Ivan Fiore e i "Badaboom. E ancora Massimo Minutella con The Lab Orchestra, e i Las Congas. Special guest sarà Cecilia Gayle.

Uno spazio verrà dedicato ai bambini, che saranno coinvolti in attrazioni e animazione, con momenti di intrattenimento tra giocolieri, funamboli, maghi, bolle di sapone ma anche in laboratori didattici.

Nel video le interviste a Fabio Sciortino (head manager), Antonio Mezzalira (maestro gelatiere), Maurizio Valguarnera (food designer), Patrizia Ajovalasit (dirigente medico degli ospedali Villa Sofia-Cervello), Enrico Bianchini (coordinatore Pizza Champions) e Leopoldo PiamPiano (assessore comunale alle Attività Produttive).

