Emozioni e sorrisi alla Feltrinelli di Palermo, in occasione del firma copie di Marco Carta. Il cantante sardo è in giro per l'Italia per presentare il suo nuovo album, Bagagli Leggeri, pubblicato il 21 giugno.

Il tour in giro per le città italiane continua domani a Catania, alle ore 18, alla Feltrinelli di via Etnea 28.

© Riproduzione riservata