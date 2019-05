Inarrestabile Alberto, il tenore messinese torna con un nuovo videoclip: oggi tappa a Palermo

Inarrestabile Alberto Urso. Il tenore messinese, vincitore di Amici, si impone ancora una volta anche sul web con un nuovo videoclip, quello del brano "Accanto a te". Anche dopo la fine del talent show, il giovane cantante è ancora un trionfatore assoluto.

In questo nuovo brano, il tenore siciliano canta la richiesta di perdono fatta alla sua amata, nel tentativo di ricostruire la loro storia d'amore. La canzone è inserita nell'album di inediti di Alberto, "Solo".

Urso oggi sarà a Palermo per l'incontro con i fan. L'appuntamento è per le 16 alla Feltrinelli di via Cavour.

Già ieri il giovane artista ha fatto ritorno in Sicilia, ed in particolare nella sua Messina. “Sono ancora confuso ma sicuramente molto emozionato - ha detto ieri il cantante in conferenza stampa a palazzo Zanca -. Questa è solo la prima tappa, certamente tornerò qui a Messina per una esibizione durante il mio tour”.

Un'ondata di successo da Nord a Sud sta letteralmente travolgendo Alberto Urso, il tenore messinese vincitore di Amici di Maria De Filippi.

"Se sto sognando non svegliatemi perchè l’amore si sente", ha detto Alberto al suo arrivo a Messina. E rivolgendosi ai fan, sui social ha scritto: "Tornare a casa e trovarvi tutti qui mi fa esplodere il cuore di gioia".

