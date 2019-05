Amnesty International, a Palermo la pedalata per i diritti umani - Video

Pedalata in giallo a Palermo per i diritti umani. Si è svolta al Parco Uditore la conferenza stampa di presentazione di "Ciclo Amnesty", organizzata dai gruppi Italia 243 di Amnesty International, Parco Uditore Cooperativa Sociale e MotoClub Del Sol FMI.

Una camminata in bici simbolica, che prevede come dress code il colore giallo: "Il motivo è sempre quello che da 10 anni ci porta a inforcare la bici e pedalare - spiega Roberto Zampardi di Amnesty- un modo per manifestare con la propria presenza l'adesione ai valori che la Dichiarazione universale dei Diritti Umani propugna: diritti universali e inaliebabili, che valgono per qualsiasi persona".

L'intervista a Roberto Zampardi di Amnesty International e Michele Fraccomio del MotoClub Del Sol FMI

