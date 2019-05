A Palermo il concertone Radio Italia, Paola Turci: "Emozione allo stato puro" - Video

Ritorna il 29 giugno l'appuntamento a Palermo con il concertone di Radio Italia. Ad anticipare questo grande evento sarà il concerto a Milano, il 27 maggio.

Il concerto, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo si svolgerà nella cornice del Foro Italico e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

"È un onore per me, un concerto così importante in una città meravigliosa come Palermo - ha detto Paola Turci, anche lei tra gli artisti - Sento grande calore e accoglienza da questa città. Sono sicura che sarà una grande festa".

"Il concertone torna a Palermo al Foro Italico, una location che ha accolto in maniera entusiasta la precedente edizione e che sono convintissimo anche quest’anno parteciperà in maniera massiccia e gioiosa - ha detto Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia - Per questa seconda edizione a Palermo abbiamo pensato ad un cast eterogeneo con un occhio particolare ai giovani. Saranno almeno 4 ore di divertimento".

L’ottava edizione di “Radio Italia Live - Il concerto” vedrà esibirsi sul palco di Palermo, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci. Per Radio Italia World: Mika, la star mondiale che è entrata da alcuni anni nel cuore di tanti italiani e che dallo scorso anno è ufficialmente nella famiglia degli amici di Radio Italia.

