Latte materno, donne medico in piazza a Palermo per promuovere l'allattamento

Il Rotary e le donne medico in strada per promuovere il latte materno.

Oggi i Rotary Club area Panormus distretto 2110 e altre associazioni sono scesi in strada per il progetto distrettuale “Mamma… che latte”, a promozione e sostegno dell'allattamento al seno materno.

Rotariani e specialiste dell’associazione italiana Donne Medico di Palermo sosteranno attorno al camper del Rotary, nella corsia centrale della via Libertà nei pressi di via Mazzini, e informeranno i passanti sulle proprietà nutritive del latte materno, definito dall’OMS “Primo vaccino per i bambini”.

