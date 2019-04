Al via la pulizia della spiaggia di Santa Flavia, in azione volontari con disturbi psichici

Venti volontari hanno ripulito stamattina la spiaggia di Olivella a Santa Flavia in provincia di Palermo. Tra i rifiuti raccolti anche 1434 bottiglie di plastica.

Si tratta di una iniziativa pensata per sensibilizzazione anche in ottica "plastic-free", organizzata dall'hotel Zagarella e dall'associazione progetto Itaca Itaca Palermo", che si occupa di riabilitazione non sanitaria di adulti con una storia di disturbi psichici attraverso il metodo internazionale Club House che punta al reinserimento socio-lavorativo attraverso l'impegno occupazionale quotidiano.

Lo Zagarella è stato completamente ristrutturato qualche anno fa e si affaccia sul golfo e sulla scogliera di Porticello, ma oltre a curarsi giornalmente del tratto di costa dell'hotel sta lavorando a braccetto col comune di Santa Flavia e con l'aiuto di volontari alla valorizzazione della splendide zone esterne all'hotel.

"Insieme ai nostri soci con una storia di disturbi psichici e col supporto di Domina Zagarella Sicily - ha detto Antonella Di Salvo dello staff dell'associazione - abbiamo recuperato quasi un quintale di rifiuti, purtroppo la maggior parte sono bottiglie di plastica. E' chiaro che il nostro lavoro è simbolico ma con piccoli gesti quotidiani tutti possiamo ottenere grandi risultati".

