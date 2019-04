Arte, spettacoli e un planetario sul lungomare: tutto pronto per l'Earth Day Cefalù

L'evento, ormai diventato appuntamento annuale, intende promuovere l'immagine turistica della città e offrire allo stesso tempo iniziative utili alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali.

Earth Day Cefalù, che per il quinto anno consecutivo ha ottenuto il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente, anche per questa settima edizione regalerà nuove emozioni a cui sarà impossibile restare indifferenti.

Con l'obiettivo di celebrare il "Pianeta Terra" e promuoverne la salvaguardia, quest'anno il Festival punta su una intera settimana di eventi a ridosso della Pasqua e sulla partecipazione attiva di tutti, grandi e piccini.

Earth Day Cefalù, oltre ad essere un grande contenitore di iniziative sportive, riscopre le escursioni naturalistiche guidate nel Parco urbano della Rocca di Cefalù e nella bellissima borgata di Sant’ Ambrogio.

Torneranno anche in questa edizione le prove a cavallo per grandi e piccini in una magnifica tenuta del territorio comunale (il Castello Ortolani di Bordonaro), la liberazione di tartarughe marine sul Lungomare di Cefalù e di rapaci sulla Rocca, e tanti altri appuntamenti che vogliono sottolineare l'importanza dello sport all’aria aperta in uno stile di vita ecosostenibile e in linea con la Green Economy.

Non mancheranno le installazioni urbane degli allievi del Liceo Artistico di Cefalù; diverse campagne di sensibilizzazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie e la partecipazione di istituti superiori con progetti Erasmus inerenti la sostenibilità ambientale; la mostra fotografica satellitare "Max Serradifalco Earth Day 2019 – The Spirit of the Earth" presso la sala espositiva del Palazzo comunale (Ottagono Santa Caterina). Ed ancora concerti, spettacoli pomeridiani e performance itineranti; convegni su importanti tematiche ecosostenibili con esperti del settore e pulizia straordinaria dei fondali marini in collaborazione con diverse associazioni.

Piazza Duomo verrà trasformata in un Giardino Temporaneo mentre sul lungo mare, per tutta la settimana, si avvicenderanno gli appuntamenti con l’intrattenimento e l’animazione per i più piccoli.

Ad arricchire ulteriormente questa edizione di Earth Day lo stupefacente spettacolo itinerante con danza aerea e trampolieri "Alice in Wonderland" e "Gaia" della compagnia teatrale Accademia Creativa, nonchè il magico e travolgente Gran Ballo di Primavera lungo le vie del centro storico.

Tornano anche quest’anno il Festival della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia con "Fata Flora e tu, un mondo da proteggere" e il circuito cittadino Running Sicily Coppa Conad 2019.

Ma la grande novità della settima edizione sarà il Planetario mobile sul Lungomare di Cefalù da cui ammirare il sistema solare e il nostro bellissimo Pianeta Terra.

Sul sito di Earth Day Cefalù e sulla pagina Facebook si possono seguire tutti gli aggiornamenti sul programma e sui protagonisti di questa settima edizione.

