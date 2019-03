Bare, arredi e carri funebri: in esposizione a Palermo le ultime... novità

Molti per paura preferiscono non pensarci o fanno scongiuri quando se ne parla ma vero è che tutti, prima o poi, abbiamo bisogno di loro. Sono gli impresari funebri che preparano il momento del trapasso e che per tre giorni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo stanno presentando le ultime tendenze in fatto di servizi e arredi funebri.

È stata inaugurata la Fiera TenerExpo, dedicata all'arte e al mercato funerario, organizzata da Nunzio e Francesco Trinca, padre e figlio da generazioni rappresentanti del settore. La Fiera, con ingresso libero da via Anwar Sadat, sarà aperta fino a domenica dalle 9 alle 19.

Più che una vetrina di esposizione di bare, arredi funebri, carri e tutto ciò che serve per un funerale, l'evento fieristico è soprattutto un'opportunità di incontro e confronto per gli addetti ai lavori, per chi lavora in questo settore e vuole essere al passo con i tempi e in regola con le normative vigenti. Assessori e deputati regionali infatti sono stati invitati dagli organizzatori proprio per fare il punto della situazione e per parlare di quelle modifiche che, a detta degli imprenditori funebri, devono essere apportate alle leggi regionali vigenti.

